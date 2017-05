கொடநாடு கொலை: உண்மையை கக்கும் இருவர்... அதிமுக மாஜி அமைச்சருக்கு சிக்கல்!

கொடநாடு பங்களாவில் நடந்த கொலை, கொள்ளை விவகாரத்தில் மாஜி அமைச்சர் சிக்குவார் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Rumours abound about the involvement of another vehicle that was used to transport the stolen currency and jewels from the estate. J.Jithin Roy and Jamsheer Ali, the two other accused, are in police custody now, were taken to the Kodanad estate bungalow by the police.