கொள்ளையர்கள் யார்? கொடநாடு எஸ்டேட்டில் உயிர் தப்பிய காவலாளியிடம் துருவி துருவி போலீஸ் விசாரணை!

ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு எஸ்டேட்டில் காவலாளி கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் காயமடைந்த மற்றொரு காவலாளியிடம் குற்றவாளிகள் குறித்து தனிப்படை போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Special team has started their investigation from Kodanad Estate security guard who was admitted in hospital.