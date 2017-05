கொடநாடு எஸ்டேட் கொலை.. சயனிடம் நீலகிரி எஸ்.பி. முரளி ரம்பா மீண்டும் விசாரணை

கொடநாடு எஸ்டேட் காவலாளி கொலை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியான சயனிடம் நீலகிரி எஸ்.பி. முரளி ரம்பா மீண்டும் விசாரணை நடத்தினார்.

English summary

Nilgiri SP Murali Ramba has again inquired Sayan who is admitted in Coimbatore Hospital.