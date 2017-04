ஜெ.வின் கொடநாடு எஸ்டேட் காவலாளி அடித்து கொலை: 5 தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை!

ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு எஸ்டேட் காவலாளி அடித்துக் கொல்லப்பட்டது குறித்து 5 தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 10:56 [IST]

English summary

Security guard belongs to Kodanad Estate was brutally murdered. Another one was admitted in Coimbatore Hospital. Specials teams have to be set up for investigation.