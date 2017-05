கொடநாடு காவலாளி படுகொலை பயங்கரம்.. தலைமறைவான இருவர் கேரளாவில் கைது

கொடநாடு காவலாளி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் தொடர்புடைய இருவர் கேரளாவில் இன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Two person, who involved in Kodanad guard murder case, were arrested by TN police in Kerala.