கொடநாடு எஸ்டேட் கொலை வழக்கு.. சாமியார் மனோஜுக்கு 11 நாள் ஜெயில்!

கொடநாடு எஸ்டேட் காவலாளி கொலை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட சாமியார் மனோஜை 11 நாள்கள் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

English summary

Manoj who was arrested by special team of police in connection with Kodanad Esatate security guard murder case was appeared in Kothagiri court. Judge ordered that he should be put in judicial custody for 11 days.