கொடநாடு பங்களாவில் கொள்ளை போன ஜெ. வாட்ச்சுகள் இங்கே இருக்கு.. பணம், ஆவணங்கள் எங்கே?

கொடநாடு எஸ்டேட்டில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட ஜெயலலிதாவின் வாட்ச்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் கூறியுள்ள நிலையில் பணம், முக்கிய ஆவணங்கள் என்னவானது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Story first published: Monday, May 1, 2017, 7:43 [IST]

According to the Nilgiris district police, two accused – J. Jithin from Malappuram and A Shamsher from Wayanad — were arrested by the Kerala police on Sunday. The police were trying to gather more evidence. Police officers added that they were looking into whether more suspects were involved in the case.