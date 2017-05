கொடநாடு கொலை: சசிகலாவிடம் விசாரணை- கோவை சிறையில் அணிவகுப்பு

கொடநாடு எஸ்டேட்டில் நடந்த கொலை, கொள்ளை தொடர்பாக சசிகலாவிடம் விசாரணை நடத்த பெங்களூருவிற்கு விரைந்துள்ளனர்.

English summary

Police will be conducting an identification parade at Coimbatore prison to confirm the arrested suspect in the case relating to the Kodanad murder and theft case.