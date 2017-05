கொடநாடு கொலை, கொள்ளை - மேலாளர் நடராஜனிடம் போலீஸ் விசாரணை

கொடநாடு எஸ்டேட் கொலை, கொள்ளை தொடர்பாக கொடநாடு மேலாளர் நடராஜனிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

English summary

In a new turn to the Kodanad estate break-in-cum murder case, the Nilgiris SP Murali Ramba descended to the plains on Friday and made enquiries with Manager Natarajan.