ஜெயலலிதா கொடநாடு எஸ்டேட் படுகொலை.. 7 வாகனங்களில் சென்று போலீசார் அதிரடி சோதனை.. தடயங்கள் சிக்குமா?

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவிற்கு சொந்தமான கொடநாடு எஸ்டேட்டில் நடைபெற்ற படுகொலை தொடர்பாக 7 வாகனங்களில் சென்று போலீசார் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Police have visited Kodanad estate to enquiry about security murder.