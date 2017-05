கொடநாடு கொள்ளையில் மர வியாபாரி சஜீவனுக்கு தொடர்பு? - துபாயில் பதுங்கியவரை நெருங்கும் போலீஸ்

கொடநாடு எஸ்டேட் கொலை, கொள்ளை வழக்கில் மரக்கடை வியாபாரி சஜீவன் என்பவருக்கு முக்கிய தொடர்பு இருக்கலாம் என்று போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.

English summary

Sources said that Kangaraj, prime accused in the case, while on duty in Kodanad a few years ago, became friends with Sayan and Sajeevan. Since Sajeevan left for Dubai recently, inquiry into his role is delayed.