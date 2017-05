கொடநாடு கொள்ளை: கோவையில் சிகிச்சை பெறும் சயனை கொல்ல முயற்சி?

கொடநாடு எஸ்டேட் கொலை, கொள்ளை வழக்கில் தொடர்புடையவராக போலீசாரால் சந்தேகிக்கப்படும் சயன் என்பவரை கொல்ல முயற்சி நடந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Police increased security Sayan in coimbatore hospital, an unidentified man try to kill Sayan.Sayan was injured in a road accident in Palakkad, Key suspects in the Kodanad murder Sayan first came under police radar.