கொடநாடு பங்களாவை கொள்ளையடித்த சஜீவன், சயன் யார் தெரியுமா?

கொடநாடு பங்களா கொலையில் முக்கிய திருப்பமாக பங்களாவில் மரவேலை செய்த சஜீவன், சயன்தான் டிரைவர் கனகராஜ் உதவியுடன் கொள்ளையில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

Police said that Sayan came in contact with Kanagaraj in Kodanad estate where he worked with one woodwork expert Sajevan, who had access to every inch of Kodanad bungalow of former late CM few years back. As an assistant of Sajevan, Sayan too had a good knowledge of lay-out of the bungalow.