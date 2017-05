கொடநாடு கொலை: சாமியார் மனோஜை விடிய விடிய தோண்டித் துருவிய போலீஸ்

கொடநாடு கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சாமியார் மனோஜிடம் கோத்தகிரி போலீஸ் விடிய விடிய நடத்திய விசாரணையில் முக்கிய தகவல்களை கக்கியதாக தெரிகிறது.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 11:17 [IST]

English summary

Kodanad police team has grilled Manoj on the murder in Kodanad estate yesterday night.