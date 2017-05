கொடநாடு கொலை: சொத்து பத்திரங்கள் என்னது... பணம், நகை உன்னது... சஜீவனின் பக்கா பிளான்

கொடநாடு எஸ்டேட் கொலை கொள்ளை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக போலீசாரால் சந்தேகிக்கப்படும் மர வியாபாரி சஜீவன் பற்றி திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

English summary

police sources said that there is information that a former minister in Gudalur played a key role in introducing Sajeevan to the Kodanad estate to carry out carpentry works when the bungalow was built. We trusted the doctors who treated Jayalalitha, says OPS.