என் மனைவி, மகள் என்ன ஆனார்கள்... மயக்கம் தெளிந்து சயன் கேட்ட முதல் கேள்வி

கொடநாடு கொலை வழக்கில் உயிரோடு இருக்கும் முக்கிய குற்றவாளி சயான் மயக்கம் தெளிந்து போலீசாரிடம் தன்னுடைய மனைவி, மகள் குறித்து விசாரித்துள்ளார்.

English summary

Kodanadu murder key accuste after releived from coma stage asked police that where is his wife and daughter