கொடநாடு கொலை.. வலுக்கும் சந்தேகம்.. விபத்தில் சிக்கிய சயான் மனைவி, குழந்தை கழுத்தில் வெட்டுக்காயம்

கொடநாடு காவலாளி கொலை வழக்கு தொடர்புடையை சயான் என்பவரிடம் கேரளா போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 20:28 [IST]

English summary

kerala police enquiry with another accused sayan for connect with Kodanadu security murder case