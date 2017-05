எங்கே நீதிபதி கர்ணன்? திணறும் கொல்கத்தா போலீஸ்.. மீண்டும் சென்னை திரும்ப திட்டம் !

நீதிபதி கர்ணன் இருக்கும் இடம் தெரியாமல் தடா சென்ற கொல்கத்தா போலீசார் மீண்டும் சென்னை திரும்பகின்றனர்.

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 19:50 [IST]

judge karnan escaped from Thada? Kolkatta police again return to Chennai