நீதிபதி கர்ணனை கைது செய்ய சென்னையில் கொல்கத்தா போலீஸ் முகாம்.. எங்கே சென்றார் என தேடுதல்

உச்சநீதிமன்ற உத்தரவையடுத்து நீதிபதி கர்ணனை கைது செய்ய கொல்கத்தா போலீசார் சென்னை வந்துள்ளனர்.

English summary

Kolkatta police reached Chennai with the order copy of arrest Justice Karnan to implement supreme court's order.