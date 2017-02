நாங்க என்னய்யா செஞ்சோம்.. "மன்னார்குடியால்" படாத பாடுபடும் கூவத்தூர் பொதுமக்கள்!

கூவத்தூர் சொகுசு ரிசார்ட்டில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதால், அப்பகுதி மக்களை மன்னார்குடி கோஷ்டி தொடர்ந்து துன்புறுத்தி வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Koovathur locals, who are living in around resort, are still suffering by Sasikala’s Mannarguid Team.