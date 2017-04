கொடநாடு பங்களா காவலாளி படுகொலை: ரத்தக் கறை படிந்த கையுறையை சரியாக எரிக்காததால் சிக்கிய சக காவலாளி

ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு பங்களாவின் காவலாளியை கொலை செய்தது சக காவலாளியான கிஷன்பகதூர் என்ற பரபரப்பு தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Police was found that another guard Kishan Bahadur was killer of Om Bahadur.