ஹைட்ரோகார்பன் குழாய்களை மத்திய அரசு மூடும் வரை போராடுவோம் - கோட்டைக்காடு மக்கள்

ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்தை ரத்து செய்யும் வரை போராட்டத்தை தொடருவோம் என்று கோட்டைக்காடு போராட்டக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Kottaikaadu protesters have announced that they will not abandon protest against Hydrocarbon project till the project is shelved completely.