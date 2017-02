சசி அணியில் இருந்து கோவை வடக்கு எம்.எல்.ஏ. அருண்குமார் எஸ்கேப்- எடப்பாடி பலம் 122 ஆக குறைந்தது!

சசி அணியில் இருந்து வெளியேறிய கோவை வடக்கு மாவட்ட எம்எல்ஏவான அருண்குமார் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை புறக்கணித்துள்ளார்.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 7:52 [IST]

English summary

Kovai north constituency MLA Arunkumar boycott the trust vote. He has gone from Kuvathur resort.