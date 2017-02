இல்லீங்... என்ட்ர ஊரு கோயமுத்தூருங்கோ... மயக்கும் கொங்குத் தமிழ் #தாய்மொழிதினம்

உலக தாய்மொழி நாளில் கோவை தமிழின் சில தகவல்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 17:58 [IST]

English summary

International mother tounge day celebrating Today. In tamilnadu Kongu Region people talks Kovai slang which is carry innocency, respect, love in the slang.