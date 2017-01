ஜல்லிக்கட்டு: கோவையை குலுக்கிய இளைஞர் பட்டாளம்! பல்லாயிரக்கணக்கில் பேரெழுச்சியுடன் திரண்டனர்!!

ஜல்லிக்கட்டை நடத்த வேண்டும் என்று கோரி கோவையில் இளைஞர்கள் பேரணியை நடத்தி வருகின்றனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 17:34 [IST]

English summary

Kovai youths organized a rally to lift ban on Jallikattu in Coimbatore.