தமிழகத்தில் பந்த்... கோயம்பேடு, ஒட்டன்சத்திரம் மார்க்கெட்டுகள் மூடல்!

தமிழகத்தில் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் அழைப்பு விடுத்துள்ள பந்த் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் உள்ள கடைகள் மூடப்பட்டன.

English summary

Koyambedu Market shut down to support bandh. so transportation of veggies to Thriuvallur, Villupuram, Kanchipuram districts stopped.