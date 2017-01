நடராஜனும், தம்பிதுரையும் கட்சியை சீரழிக்கப் பார்க்கிறார்கள்... கே.பி.முனுசாமி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

நடராஜன் செய்த துரோகத்தால் தான் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டார் என முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK former Minister KP.Munusamy condems Natarajan. He accuses natarajan that he betrayed the party because of that only he was expelled from AIADMK.He accused MP Thambithurai and Natarajan are planing to damage the party/