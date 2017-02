எங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த வேண்டாம்: கே.பி.முனுசாமி வேண்டுகோள்

முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர் செல்வம் வீடு அருகே இன்று மாலை கல்வீசு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதற்கு கே.பி.முனுசாமி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former minister KP.Munusamy Condemned on AIADMK supporters attacked in front of o pannerselvam house