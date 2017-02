ஜெ.வை கண்ணாடி வழியாக பார்த்தாக செங்கோட்டையன் சொல்வது பொய்: கேபி முனுசாமி காட்டம்

ஜெயலலிதாவை அப்பல்லோவில் கண்ணாடி வழியாக பார்த்ததாக செங்கோட்டையன் பேசியதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் கேபி முனுசாமி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Ex Minister KP Munusamy who was in Team O Panneerselvam has condemend Education Minister Sengottaiyan for his comments on Jayalalithaa's treatment.