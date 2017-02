மன்னார்குடி கோஷ்டிக்கு எதிராக கலகக் குரல்- கேபி முனுசாமிக்கு அதிமுகவில் பெருகும் ஆதரவு!

மன்னார்குடி கோஷ்டிக்கு எதிராக கலகக் குரல் எழுப்பியுள்ள கேபி முனுசாமிக்கு அதிமுகவில் ஆதரவு பெருகி வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 13:48 [IST]

English summary

Former Minister KP Munusamy who opposed the Mannargudi domination got more support in ADMK.