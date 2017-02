சசிகலா தரப்பு அராஜகங்களை அதிரடியாக போட்டுடைத்த ஓபிஎஸ்க்கு கே.பி.முனுசாமி நேரில் வாழ்த்து

சசிகலாவின் குடும்பத்தினர் செய்த அராஜகங்களை மக்கள் முன் போட்டுடைத்த முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கேபி.முனுசாமி நேரில் சென்று வாழ்த்துக் கூறினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK foremer Minister KP.Munusamy greetings CM OPS in person for teelling the truth about Sasikala and her relatives.