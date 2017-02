சசியை முதல்வராக தேர்வு செய்வதா? 2 மணிநேரத்தில் பதவியை அடகு வைத்த ஓபிஎஸ்- கேபி முனுசாமி பாய்ச்சல்

சசிகலாவை முதல்வராக தேர்வு செய்த அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் கேபி முனுசாமி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former ADMK Minister KP Munusamy has condemned to the ADMK Mlas decision on Sasiaka as Chief Minister of TamilNadu.