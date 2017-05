எங்களின் நிபந்தனையை ஏற்றால் ஈபிஎஸ் அணிக்கு நல்லது.. கே.பி.முனுசாமி அதிரடி

அதிமுக புரட்சித்தலைவி அம்மா அணியின் நிபந்தனைகளை ஏற்றால் முதல்வர் எடப்பாடி அணிக்கு நல்லது நடக்கும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

K.P.Munusamy says that no talks of merger until the demands are accepted by EPS faction