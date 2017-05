தளவாய் சுந்தரமும், நாஞ்சில் சம்பத்தும் தினகரனிடம் வாங்கிய கூலிக்கு மாரடிக்கின்றனர் - கே.பி. முனுசாமி

தளவாய் சுந்தரமும், நாஞ்சில் சம்பத்தும் டிடிவி தினகரனிடம் வாங்கிய கூலிக்கு மாரடிக்கின்றனர் என்று ஓபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி முனுசாமி பேசியுள்ளார்.

English summary

Former Minister K P Munusamy has blasted Sasikala team Nanjil Sampath for his speech.