ஜெ. மரணம் குறித்து சிபிஐ விசாரணை வச்சே ஆகணும்.. எடப்பாடிக்கு ஓ.பி.எஸ். அணி செக்!

ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு மாநில அரசு பரிந்துரைக்க வேண்டும் என ஓபிஎஸ் அணி எடப்பாடி அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

Former minister KP.Munusamy urges CBI investigation on the Jayalalitha's death. Tamilnadu govt should propose the central govt for the cBI investigation.