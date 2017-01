கதர் வாரிய காலண்டரில் காந்திக்கு பதில் மோடி படம்.. குமரி அனந்தன் உண்ணாவிரதம்

கதர் துறை காலண்டரில் காந்தி படம் அகற்றப்பட்டு அதில் பிரதமர் மோடி படம் இடம்பெற்று உள்ளது. எனவே இந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் நடக்கிறது என்றார் குமரி அனந்தன்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Kumari Annthan did fasting to show his oppose to Modi for using his image in the Khadi calender.