சமயபுரம் , திருவண்ணாமலை கோவில்களில் கும்பாபிஷேகம்- லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பு

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில், திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயங்களில் மகா கும்பாபிஷேகம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 7:44 [IST]

English summary

A large number of devotees witnessed the kumbabhishekam of the Samayapuram Sri Mariamman temple near Tiruchi, on Monday.