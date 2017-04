கும்பகோணம் பள்ளி தீ விபத்து வழக்கு தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தது மதுரை கோர்ட்

கும்பகோணம் பள்ளி தீ விபத்து வழக்கில் தாளாளர் உட்பட 10 பேர் மேல்முறையீட்டில் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Kumbakonam fire tragedy case postponed by Madurai High Court Branch, 94 school children who were charred to death in the worst ever school fire tragedy in the state in 2004,