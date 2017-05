அதிமுகவை வச்சி.. தமிழகத்தில் சிங்கிள் ரன்னாவது எடுத்துவிட துடியாய் துடிக்கிறது பாஜக… குஷ்பு அட்டாக்

அதிமுகவை பயன்படுத்தி சிங்கிள் ரன்னாவது தமிழகத்தில் எடுத்துவிட பாஜக துடிக்கிறது என்று குஷ்பு விமர்சித்துள்ளார்.

Congress spokesperson Kushboo has slammed ADMK’s government first anniversary.

