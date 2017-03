குஜராத்தில் தொடரும் நிலநடுக்கம்! கட்ச் பகுதி ஒரே நாளில் 4 முறை குலுங்கியதால் பீதி!

குஜராத்தில் நிலநடுக்கம் தொடர் கதையாகி வருகிறது. கட்ச் மாவட்டம் ஞாயிறன்று மட்டும் 4 முறை நிலநடுக்கத்தால் அதிர்ந்தது.

Story first published: Sunday, March 5, 2017, 22:47 [IST]

English summary

An earthquake of magnitude 4.0 on Richter scale shook parts of Gujarat's Kutch district on Sunday, an official said.