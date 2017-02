சசிகலா, எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது எம்.எல்.ஏ.க்களை கடத்தியதாக கூவத்தூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்

English summary

Kuvathur police today filed case against Sasikala and Edapaadi Palanisamy on MLAs Kidnapping issue.