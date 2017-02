கூவத்தூரில் பதற்றம்: மக்களைத் தாக்கிய மன்னார்குடி குண்டர்களுக்கு போலீஸ் முழு ஆதரவு!

கூவத்தூரில் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களை சந்திக்க முயன்ற பொதுமக்களை மன்னார்குடி குண்டர்கள் தாக்கினர். அந்த குண்டர்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு தருவதால் அங்கு பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Kuvathur public strongly opposed the Mannargudi Goondas who were captured the ADMK MLAs in Golden bay Resort.