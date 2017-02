அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களுடன் சசிகலாவை சிறைபிடிக்கப் போவதாக கூவத்தூர் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கை

அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களுடன் சசிகலாவை சிறைபிடிப்போம் என கூவத்தூர் பொதுமக்கள் கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Kuvathur Public warned to ADMK Interim General Secretary Sasikala who take Hostage of ADMK MLAs at Golden Bay resorts.