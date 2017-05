தொழிலாளர் நலனில் அக்கறை இல்லாத ஆட்சி நடைபெறுகிறது.. மே தின விழாவில் ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு

சென்னையில் திமுக சார்பில் கொண்டாடப்பட்ட மேதின விழாவில் பங்கேற்ற ஸ்டாலின்,தமிழக அரசு உடனடியாக விவசாயத் தொழிலாளர்களின் நலன் காக்க கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.

English summary

May day function celebrated on behalf of DMK in Chennai at May day park. M.K.Stalin says there is no concern from the Tamilnadu government, for the welfare of Labour.