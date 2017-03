அடிப்படை வசதிகளின்றி தரையில் படுக்கும் நோயாளிகள்.. தென்காசி மருத்துவமனையின் அவலம்

தென்காசி மருத்துவமனையில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் நோயாளிகள் தரையில் படுக்கும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, March 17, 2017, 17:17 [IST]

English summary

Lack of basic facilities in Tenkasi hospital patients are lyings down on the ground to bed. The local people are urging the government to monitor this and take action.