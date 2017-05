பெண் டாக்டர் விஷ ஊசி போட்டு தற்கொலை... ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் அதிர்ச்சி

புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவ மனையில் பெண் டாக்டர் விஷ ஊசிபோட்டுத் தற்கொலை செய்துகூட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A Woman Doctor self injected poison and commits suicide in Puducherry Jipmer Hospital