பச்சை பட்டுடுத்தி வைகையில் இறங்கினார் கள்ளழகர் - மழை பெருகும், விவசாயம் செழிக்கும்

பச்சை பட்டுடுத்தி தங்கக்குதிரை வாகனத்தில் கம்பீரமாக பவனி வந்த கள்ளழகர் மதுரை வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.

English summary

Lakhs of devotees from Madurai and surrounding regions witnessed the entry of Lord Kallazhagar into the river on Wednesday.