பழைய ரூபாய் நோட்டுக்களை மாற்ற இன்றே கடைசி... ஏப்.1 முதல் 11 பழைய நோட்டுக்களை வைத்திருந்தாலே அபராதம்

பழைய 500 மற்றும் 1000 ரூபாய் நோட்டுக்களை மாற்ற இன்றே கடைசி நாளாகும். நாளை முதல் 10க்கும் மேற்பட்ட பழைய நோட்டுக்களை வைத்திருந்தால் அபராதம் விதிக்கப்படும்.

English summary

Today is the last day to deposit the old Rs 1000, 500 notes at Reserve Bank of India.