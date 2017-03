விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக வீதிக்கு இறங்கிய சென்னை, கோவை, மதுரை சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து சென்னை, கோவை, மதுரை ஆகிய நகரங்களில் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் போலீஸார் அவர்களை கைது செய்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Law college Students of Chennai, Kovai, Madurai are arrested after they protest supporting farmers and Neduvasal people.