நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு செல்லாது என அறிவிக்கக்கோரி ஹைகோர்ட்டில் மேலும் ஒரு வழக்கு

சட்டசபையில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு செல்லாது என அறிவிக்கக்கோரி சென்னை ஹைகோர்ட்டில் மேலும் ஒரு வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Lawyer K.Balu filed a case against trust vote in Chennai high court. He Said Edappadi palanisamy was taking oath front of Jayalalitha's photo is illegal.